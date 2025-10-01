3.66 BYN
Расія і Украіна правялі новы абмен палоннымі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Расія і Украіна правялі новы абмен палоннымі ў адпаведнасці са стамбульскімі дамоўленасцямі. З падкантрольнай кіеўскаму рэжыму тэрыторыі вернуты 185 расійскіх вайскоўцаў, наўзамен перададзеных 185 палонных УСУ.
Мінабароны Расіі таксама паведамляе, што дадому даставяць 20 цывільных асоб, якіх незаконна ўтрымлівалі ва Украіне. Зараз расійскія вайскоўцы і цывільныя асобы знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, дзе ім аказваецца неабходная псіхалагічная і медыцынская дапамога. Затым яны будуць дастаўлены ў Расію для праходжання лячэння і рэабілітацыі ў медыцынскіх установах.