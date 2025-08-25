3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Рубіа абмеркаваў з еўрапейскімі калегамі ўрэгуляванне ўкраінскага канфлікту
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Урэгуляванне ўкраінскага канфлікту абмеркаваў дзяржсакратар ЗША Рубіа з еўрапейскімі калегамі. Бакі дамовіліся працягваць дыпламатычныя намаганні, накіраваныя на спыненне крызісу. Іншыя падрабязнасці Дзярждэп не прыводзіць.
У ЗША, аднак, прызнаюць: Украіна не хоча завяршаць канфлікт. Пра гэта піша амерыканская газета Wall Street Journal, адзначаючы ўдары УСУ па расійскіх НПЗ. Гэтыя атакі, падкрэслівае выданне, ствараюць палітычныя рычагі для Кіева, паколькі ён спрабуе супрацьстаяць націску Трампа спыніць вайну, уступаючы хоць бы некаторым патрабаванням Расіі.
Газета нагадвае, што яшчэ з вясны Пентагон абмежаваў выкарыстанне Украінай ракет ATACMS. Аднак Кіеў імкнецца пашырыць удары па тэрыторыі Расіі, гаворыцца ў матэрыяле.