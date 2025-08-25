Рубіа абмеркаваў з еўрапейскімі калегамі ўрэгуляванне ўкраінскага канфлікту

У ЗША, аднак, прызнаюць: Украіна не хоча завяршаць канфлікт. Пра гэта піша амерыканская газета Wall Street Journal, адзначаючы ўдары УСУ па расійскіх НПЗ. Гэтыя атакі, падкрэслівае выданне, ствараюць палітычныя рычагі для Кіева, паколькі ён спрабуе супрацьстаяць націску Трампа спыніць вайну, уступаючы хоць бы некаторым патрабаванням Расіі.