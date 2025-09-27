3.64 BYN
Рымскія пратэсты - італьянцы супраць мілітарызацыі ЕС
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Супраць палітыкі Еўрапейскага саюза пратэставалі 27 верасня ў Рыме. Па цэнтральных вуліцах прайшло маштабнае шэсце ў падтрымку выхаду краіны з ЕС і з заклікам да адстаўкі кіраўніка Еўракамісіі.
Як заявілі арганізатары, ЕС прынёс мноства бед Італіі: пацярпелі сельская гаспадарка, электразабеспячэнне, экалогія, правы і свабоды грамадзян.
Акрамя таго, Еўропу вінавацяць у мілітарызацыі і распальванні вайны на кантыненце.