Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

Рыжанкоў: Беларусь працягне курс на развіццё шматпалярнасці і шматбаковага супрацоўніцтва

Беларусь працягне курс на развіццё шматпалярнасці і шматбаковага супрацоўніцтва - з такой заявай выступіў кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў на мерапрыемстве высокага ўзроўню, якое было арганізавана кітайскім бокам у рамках 80-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.

Як адзначыў дыпламат, ініцыятыва глабальнага развіцця, а таксама іншыя ініцыятывы, прапанаваныя ў апошнія гады Старшынёй КНР, з'яўляюцца прыкладам адказнага сусветнага лідарства.

Максім Рыжанкоў асабліва акцэнтаваў падабенства падыходаў Мінска і Пекіна па ўсіх ключавых пытаннях сучаснай геапалітыкі і сусветнай стратэгіі.

Міністр таксама правёў шэраг важных сустрэч з кіраўнікамі МЗС Амана, Мазамбіка і Эфіёпіі, дзе абмяркоўваліся перспектывы супрацоўніцтва. Адбыліся кароткія гутаркі з калегамі з Анголы, Інданезіі, Казахстана і Зімбабвэ.

24 верасня насычаны парадак будзе працягнуты. У рамках тыдня высокага ўзроўню адбудзецца спецыяльнае мерапрыемства па пытаннях барацьбы са змяненнем клімату, а таксама саміт па ўстойлівай, інклюзіўнай і жыццеўстойлівай глабальнай эканоміцы.

Разделы:

У свецеПалітыка