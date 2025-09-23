Рыжанкоў: Беларусь працягне курс на развіццё шматпалярнасці і шматбаковага супрацоўніцтва

Беларусь працягне курс на развіццё шматпалярнасці і шматбаковага супрацоўніцтва - з такой заявай выступіў кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў на мерапрыемстве высокага ўзроўню, якое было арганізавана кітайскім бокам у рамках 80-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН.