Рыжанкоў: Беларусь вымушана размясціць у сябе ядзерную зброю, каб гарантаваць сваю бяспеку

Свет ізноў вярнуўся ў пункт, з якога выразна бачна ядзерная пагроза. Пра гэта на пленарным пасяджэнні высокага ўзроўню ў штаб-кватэры ААН у Нью-Ёрку ў гонар Міжнароднага дня барацьбы за поўную ліквідацыю ядзернай зброі заявіў кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў.

Ён падкрэсліў, што Беларусь не ўвязваецца ў бяздумную гонку ўзбраенняў, правакуючы далейшую канфрантацыю. Наш адказ носіць толькі абарончы характар і ажыццяўляецца ў строгай адпаведнасці з міжнародным правам і палажэннямі Дамовы аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі.

25 верасня ў Нью-Ёрку адбылася міністэрская сустрэча Групы сяброў у абарону Статута ААН. На ёй Максім Рыжанкоў заявіў, што трагедыя ў Палесціне можа мець незваротныя наступствы. У сувязі з гэтым Беларусь падтрымала рашэнне аб аднаўленні міжнароднай канферэнцыі высокага ўзроўню па мірным урэгуляванні палесцінскага пытання і рэалізацыі рашэння "аб дзвюх дзяржавах для двух народаў".