3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Рыжанкоў: Часы дыктату калектыўнага Захаду сышлі ў мінулае
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Часы дыктату калектыўнага Захаду сышлі ў мінулае, і еўрапейцам варта задумацца пра сваё месца ў свеце. Пра гэта міністр замежных спраў Беларусі заявіў падчас выступлення на пленарным пасяджэнні 80-й сесіі Генасамблеі ААН у Нью-Ёрку.
Максім Рыжанкоў нагадаў пра ініцыятыву Прэзідэнта Беларусі распрацаваць Еўразійскую хартыю шматпалярнасці і шматстатнасці ў XXI стагоддзі. Яна заклікана запусціць новую парадыгму еўразійскай архітэктуры роўнай і непадзельнай бяспекі.