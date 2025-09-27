Глядзець анлайнПраграма ТБ
Рыжанкоў: ЕС працягвае распальваць рэгіянальны канфлікт украінскімі дровам

Міністр замежных спраў Беларусі падчас выступлення на пленарным пасяджэнні 80-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Ёрку паказаў на мірны шлях да вырашэння ўкраінскага канфлікту.

Паводле словаў Максіма Рыжанкова, сёння відавочна, што шлях да спынення кровапраліцця ляжыць праз вяртанне ўсіх бакоў у Еўропе да разумення важнасці выканання прынцыпу непадзельнасці бяспекі (відэа).

