Рыжанкоў: ЕС працягвае распальваць рэгіянальны канфлікт украінскімі дровам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Міністр замежных спраў Беларусі падчас выступлення на пленарным пасяджэнні 80-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН у Нью-Ёрку паказаў на мірны шлях да вырашэння ўкраінскага канфлікту.
Паводле словаў Максіма Рыжанкова, сёння відавочна, што шлях да спынення кровапраліцця ляжыць праз вяртанне ўсіх бакоў у Еўропе да разумення важнасці выканання прынцыпу непадзельнасці бяспекі (відэа).