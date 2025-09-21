3.64 BYN
Шведскі палітык заклікаў Еўрасаюз зняць санкцыі з Белавія
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Шведскі палітык Бо Ёнсан апублікаваў артыкул, у якім выступіў з заклікам да еўрапейскіх урадаў як мага хутчэй зняць санкцыі з Белавія.
Паводле слоў лідара ініцыятывы "Адзіная Швецыя", абмежаванні на працу беларускага авіяперавозчыка б'юць у першую чаргу па простых людзях. Прычым Еўропа ў такой сітуацыі карае сама сябе. Ёнсан адзначае, што Мінск у найбліжэйшай будучыні стане кантынентальным культурным хабам, што прадвызначана палітычнай геаграфіяй.
Калі ЗША выступаюць за аднаўленне адносін з Беларуссю ў поўным аб'ёме, то адмаўляцца ад такой стратэгіі Еўрасаюзу неразумна. Выгады развіцця кантактаў і зняцця абмежаванняў вялізныя і галоўнае - узаемныя.