3.66 BYN
3.06 BYN
3.60 BYN
Сіярта: Мінск гарантаваў Будапешту неабходны транзіт нафты ў краіну
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск гарантаваў Будапешту неабходны транзіт нафты ў краіну. Пра гэта заявіў кіраўнік венгерскага МЗС Петэр Сіярта па выніках перамоў з беларускім калегам Максімам Рыжанковым.
Сіярта адзначыў, што наша краіна з'яўляецца ключавым пастаўшчыком энергарэсурсаў, у тым ліку нафты, у Венгрыю.
Ён таксама падкрэсліў, што беларускі і венгерскі бакі здолелі наладзіць добрыя адносіны не толькі на ўзроўні кіраўнікоў МЗС, але і на ўзроўні дзяржаў. Паводле яго слоў, венгерскі бок гатовы абмеркаваць меры для далейшага ўмацавання і прасоўвання двухбаковага супрацоўніцтва.
Фота БЕЛТА