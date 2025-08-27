Глядзець анлайнПраграма ТБ
Страляніна ў школе ў Мінеапалісе: загінулі двое дзяцей, каля 20 чалавек атрымалі раненні

Трагедыя ў ЗША. У школе Мінеапаліса адбылася страляніна. Загінулі двое дзяцей, каля 20 чалавек атрымалі раненні.

Сам стрэлак пакончыў з сабой. Ім апынуўся 23-гадовы Робін Уэстмен, які лічыў сябе трансгендэрам. Згодна з паведамленнямі мясцовых СМІ, маці зламысніка раней працавала ў гэтай каталіцкай школе. ФБР ЗША разглядае інцыдэнт як акт унутранага тэрарызму.

Прэзідэнт ЗША Трамп распарадзіўся прыспусціць дзяржаўныя флагі ў памяць аб ахвярах трагедыі.