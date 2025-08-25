Трамп ізноў заявіў пра намер "пасадзіць за адзін стол" Пуціна і Зяленскага

Трамп ізноў заявіў пра намер "пасадзіць за адзін стол" прэзідэнтаў Расіі і Украіны. І падчас пасяджэння Кабінета міністраў кіраўнік Белага дому адзначыў, калі ход перамоў яго не задаволіць, ён гатовы звярнуцца да палітыкі санкцый.

"Я хачу, каб гэта спынілася. І гэта будзе не сусветная вайна, а эканамічная вайна, і яна будзе дрэннай. І гэта будзе дрэнна для Расіі. А я гэтага не хачу. Але мне таксама трэба ўлічваць, што не ўсё так адназначна. Зяленскі таксама не зусім невінаваты, разумееце? Для танга патрэбны двое".