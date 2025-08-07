3.69 BYN
Трамп: Пуцін не павінен сустрэцца з Зяленскім для сустрэчы са мной
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сустрэча Ўладзіміра Пуціна з Зяленскім не з'яўляецца ўмовай для будучага дыялогу на вышэйшым узроўні паміж Масквой і Вашынгтонам. Амерыканскі лідар пацвердзіў гэта ў гутарцы з журналістамі ў Авальным кабінеце Белага дома.
Словы амерыканскага прэзідэнта ідуць насуперак заходняй прэсе. Шэраг СМІ - ABC, New York і Washington Post - паведамляў, што без перамоў Пуціна з лідарам кіеўскага рэжыму дыялог за адным сталом з Трампам не адбудзецца.
Не такой крытычнай апынулася і пазіцыя гаспадара Белага дома адносна антырасійскіх санкцый, якія ЗША плануюць увесці пасля заканчэння ўсталяванага дзесяцідзённага тэрміна. Трамп заявіў: "Гэта будзе залежаць ад Пуціна, паглядзім, што ён скажа".