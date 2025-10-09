3.69 BYN
Трамп: ЗША 1 лістапада ўвядуць 100-працэнтныя пошліны на тавары з КНР
ЗША з 1 лістапада на 100 % павялічаць памер мытных пошлін у дачыненні да Кітая, а таксама ўвядуць меры экспартнага кантролю. З такім паведамленнем выступіў амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп.
Ён заявіў, што "Кітай заняў выключна агрэсіўную пазіцыю", і паведаміў аб тым, што з 1 лістапада "ўвядзе меры экспартнага кантролю" на практычна ўсю прадукцыю, што вырабляецца ў КНР.
Сваімі заявамі гаспадар Белага дома абваліў сусветныя рынкі - рэзка ўпалі ўсе тры асноўныя фондавыя індэксы ЗША. Моцна пацярпелі акцыі такіх тэхналагічных гігантаў, як Tesla, Amazon і Nvidia.
Яшчэ больш магутны ўдар прыйшоўся на крыптавалюты. Кошт біткойна апускаўся ніжэй за 105 тыс. долараў упершыню з чэрвеня 2025 года. Некаторыя іншыя крыптавалюты страцілі ў цане да 80 %. Нягледзячы на гандлёвую вайну з Кітаем, Трамп, аднак, дапусціў магчымасць вочнай сустрэчы са старшынёй КНР.