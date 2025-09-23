Рэжым Санду робіць усё, каб застацца ва ўладзе напярэдадні парламенцкіх выбараў. ЦВК Малдовы адправіць у Маскву ўсяго 10 тыс. бюлетэняў. А адкрыюць для паўмільённай малдаўскай дыяспары ў Расіі ўсяго 2 участкі. Найбольш бюлетэняў перададуць у Італію, Германію і Вялікабрытанію.



Больш за тое, Кішынёў працягвае распраўляцца з палітычнымі апанентамі. Ідуць вобыскі. Пры гэтым Санду працягвае паўтараць, што менавіта Расія спрабуе паўплываць на вынікі маючых адбыцца выбараў.



Масква нібыта спрабуе задзейнічаць рэсурсы спецслужбаў Прыднястроўя для падпалаў, вандалізму і дэстабілізацыі на правым беразе Днястра. Зрэшты, як адзначаюць эксперты, Санду ў выпадку пройгрышу сваёй партыі можа пайсці па румынскім сцэнарыі і адмяніць вынікі выбару народа.