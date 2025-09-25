3.64 BYN
ЦВК выключыў кандыдатаў ад "Сэрцы Малдовы" з перадвыбарнага спісу Патрыятычнага блока
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рэжым Маі Санду прымяняе ўсе больш жорсткія паліттэхналогіі супраць апанентаў улады. Зараз яны накіраваны супраць партыі экс-кіраўніка Гагаузіі Ірыны Улах. ЦВК краіны выключыў кандыдатаў ад "Сэрцы Малдовы" з перадвыбарнага спісу Патрыятычнага блока.
Рашэнне прынята ў сувязі з абвінавачаннямі ў парушэннях пры фінансаванні. Рашэнне фактычна пазбаўляе палітычную сілу магчымасці ўдзельнічаць у маючых адбыцца выбарах, паколькі яны пройдуць у нядзелю, 28 верасня.
Напярэдадні стала вядома, што суд у Кішынёве пастанавіў абмежаваць на год дзейнасць "Сэрцы Малдовы", а ў пачатку верасня паліцыя пачала вобыскі ў членаў партыі.