Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБліжні Ўсход

ЦВК выключыў кандыдатаў ад "Сэрцы Малдовы" з перадвыбарнага спісу Патрыятычнага блока

Рэжым Маі Санду прымяняе ўсе больш жорсткія паліттэхналогіі супраць апанентаў улады. Зараз яны накіраваны супраць партыі экс-кіраўніка Гагаузіі Ірыны Улах. ЦВК краіны выключыў кандыдатаў ад "Сэрцы Малдовы" з перадвыбарнага спісу Патрыятычнага блока.

Рашэнне прынята ў сувязі з абвінавачаннямі ў парушэннях пры фінансаванні. Рашэнне фактычна пазбаўляе палітычную сілу магчымасці ўдзельнічаць у маючых адбыцца выбарах, паколькі яны пройдуць у нядзелю, 28 верасня.

Напярэдадні стала вядома, што суд у Кішынёве пастанавіў абмежаваць на год дзейнасць "Сэрцы Малдовы", а ў пачатку верасня паліцыя пачала вобыскі ў членаў партыі.

Разделы:

У свецеЕўропа