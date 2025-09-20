3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
У Арызоне тысячы людзей прыйшлі на пахаванне Чарлі Кірка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Тысячы людзей збіраюцца ў Арызоне, каб развітацца з забітым Чарлі Кіркам, паплечнікам Трампа.
Як паведамляецца ў СМІ, на цырымонію развітання накіраваліся два самалёты з супрацоўнікамі адміністрацыі, у іх ліку кіраўнік Белага дома, віцэ-прэзідэнт ЗША і іншыя члены ўрада.
Кансерватыўны актывіст быў смяротна паранены ў штаце Юта. 22-гадовы Тайлер Робінсан, які страляў у Кірка, быў затрыманы праз некалькі дзён. Паводле версіі следства, матывам стала разыходжанне ў палітычных поглядах.