У Арызоне тысячы людзей прыйшлі на пахаванне Чарлі Кірка

Тысячы людзей збіраюцца ў Арызоне, каб развітацца з забітым Чарлі Кіркам, паплечнікам Трампа.

Як паведамляецца ў СМІ, на цырымонію развітання накіраваліся два самалёты з супрацоўнікамі адміністрацыі, у іх ліку кіраўнік Белага дома, віцэ-прэзідэнт ЗША і іншыя члены ўрада.

Кансерватыўны актывіст быў смяротна паранены ў штаце Юта. 22-гадовы Тайлер Робінсан, які страляў у Кірка, быў затрыманы праз некалькі дзён. Паводле версіі следства, матывам стала разыходжанне ў палітычных поглядах.

