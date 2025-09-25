3.64 BYN
У Балтыйскім моры праходзяць вучэнні Літвы і НАТА "Удар Нептуна"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Балтыйскім моры праходзяць вучэнні УС Літвы і НАТА "Удар Нептуна" з прымяненнем сапраўдных боепрыпасаў. Так, жыхары Палангі могуць чуць выбухі.
Вучэнні ахопліваюць раёны Балтыйскага мора, тэрытарыяльныя воды Літвы і паветраную прастору над ім. Адпрацоўваецца, у прыватнасці, здольнасць НАТА інтэграваць перадавыя ўдарныя сродкі на моры.
Гэта толькі частка ваеннага плана Літвы на восень. Раней Вільнюс заявіў пра двухмесячны цыкл ваенных вучэнняў з удзелам 17 тысяч вайскоўцаў літоўскай арміі і НАТА.