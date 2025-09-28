3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
У Берліне прайшла маштабная прапалесцінская акцыя
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Берліне прайшла маштабная прапалесцінская акцыяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e1410f-c481-45ef-8fa6-a9adc8cadb83/conversions/732d46ed-2ef4-4a58-8087-4f20c553e7ca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e1410f-c481-45ef-8fa6-a9adc8cadb83/conversions/732d46ed-2ef4-4a58-8087-4f20c553e7ca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e1410f-c481-45ef-8fa6-a9adc8cadb83/conversions/732d46ed-2ef4-4a58-8087-4f20c553e7ca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9e1410f-c481-45ef-8fa6-a9adc8cadb83/conversions/732d46ed-2ef4-4a58-8087-4f20c553e7ca-xl-___webp_1920.webp 1920w
Маштабная прапалесцінская акцыя прайшла ў Берліне. Пратэстуючыя патрабуюць увесці санкцыі супраць Ізраіля, неадкладна спыніць экспарт зброі і забяспечыць доступ гуманітарнай дапамогі ў сектар Газа.
Па еўрапейскай дэмакратычнай традыцыі пратэстуючых чакалі жорсткія затрыманні і збіванні.
Да арганізацыі дэманстрацыі руку прыклалі больш за 50 аб'яднанняў. Паводле даных паліцыі, сабралася 60 тыс. удзельнікаў, аднак арганізатары заяўляюць пра больш як 100 тыс.