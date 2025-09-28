Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Берліне прайшла маштабная прапалесцінская акцыя

Маштабная прапалесцінская акцыя прайшла ў Берліне. Пратэстуючыя патрабуюць увесці санкцыі супраць Ізраіля, неадкладна спыніць экспарт зброі і забяспечыць доступ гуманітарнай дапамогі ў сектар Газа.

Па еўрапейскай дэмакратычнай традыцыі пратэстуючых чакалі жорсткія затрыманні і збіванні.

Да арганізацыі дэманстрацыі руку прыклалі больш за 50 аб'яднанняў. Паводле даных паліцыі, сабралася 60 тыс. удзельнікаў, аднак арганізатары заяўляюць пра больш як 100 тыс.

