У ЕС разгараецца скандал вакол фон дэр Ляен і Макрона

Кіраўнік Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляен апынулася ў цэнтры новага скандала, гэтым разам з-за прыватнай перапіскі з прэзідэнтам Францыі Макронам.

Паводле звестак еўрадэпутатаў, абмяркоўвалі здзелку аб зніжэнні гандлёвых пошлін паміж ЕС і MERCOSUR (мытным саюзам Аргенціны, Бразіліі, Парагвая, Уругвая і Балівіі). Гавораць, Макрон пярэчыў, але пагадненне ўсё роўна падпісана.

Венгерскі дэпутат Кінга Гал паведаміла ў сацсетцы аб пачатым парламенцкім расследаванні. Яна ўдакладніла, што ўсе паведамленні, як і ў выпадку са справай аб вакцынах Pfizer, былі выдалены. Гэта і дапамагло галоўнай еўрачыноўніцы пазбегнуць наступстваў.

Разделы:

У свецеЕўропа