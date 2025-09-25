3.64 BYN
У ЕС разгараецца скандал вакол фон дэр Ляен і Макрона
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кіраўнік Еўракамісіі Урсула фон дэр Ляен апынулася ў цэнтры новага скандала, гэтым разам з-за прыватнай перапіскі з прэзідэнтам Францыі Макронам.
Паводле звестак еўрадэпутатаў, абмяркоўвалі здзелку аб зніжэнні гандлёвых пошлін паміж ЕС і MERCOSUR (мытным саюзам Аргенціны, Бразіліі, Парагвая, Уругвая і Балівіі). Гавораць, Макрон пярэчыў, але пагадненне ўсё роўна падпісана.
Венгерскі дэпутат Кінга Гал паведаміла ў сацсетцы аб пачатым парламенцкім расследаванні. Яна ўдакладніла, што ўсе паведамленні, як і ў выпадку са справай аб вакцынах Pfizer, былі выдалены. Гэта і дапамагло галоўнай еўрачыноўніцы пазбегнуць наступстваў.