У ЕС заклікалі спыніць канфлікт ва Украіне на бягучай лініі фронту
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Лідары Еўропы заклікалі спыніць канфлікт ва Украіне на бягучай лініі фронту. Пад заклікам падпісаліся кіраўнікі Францыі, Германіі, Вялікабрытаніі, Італіі, а таксама Еўракамісіі і Еўрасавета. У заяве гаворыцца: "Рашуча падтрымліваем пазіцыю прэзідэнта Трампа аб тым, што баявыя дзеянні павінны быць неадкладна спынены і што цяперашняя лінія судакранання павінна стаць адпраўным пунктам перамоў".
Нагадаем, напярэдадні прэзідэнт ЗША Дональд Трамп заявіў Зяленскаму аб неабходнасці завяршыць канфлікт па бягучай лініі фронту.