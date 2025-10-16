3.73 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
У Каліфорніі аўтамабіль пранізаў дах дома
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аўтамабіль у ЗША праляцеў праз дах дома, цудам не зачапіўшы гаспадыню і яе сабак. Вадзіцель дастаўлены ў бальніцу.
Гэты інцыдэнт ужо называюць самай вар'яцкай аварыяй года.
У Каліфорніі вадзіцель страціў кіраванне, і машына на вялізнай хуткасці вылецела з шашы і наскрозь пранізала дах жылога дома. Па шчаслівай выпадковасці, усяго за некалькі хвілін гаспадыня разам са сваімі сабакамі пакінула будынак - гэта выратавала ім жыццё.
На кадрах відаць, як аўтамабіль апынуўся ўнутры дома, захраснуў паміж столлю і падлогай. Паліцыя расследуе прычыны аварыі, а відавочцы называюць здарэнне "цудам без наступстваў".