У Каліфорніі аўтамабіль пранізаў дах дома

Аўтамабіль у ЗША праляцеў праз дах дома, цудам не зачапіўшы гаспадыню і яе сабак. Вадзіцель дастаўлены ў бальніцу.

Гэты інцыдэнт ужо называюць самай вар'яцкай аварыяй года.

У Каліфорніі вадзіцель страціў кіраванне, і машына на вялізнай хуткасці вылецела з шашы і наскрозь пранізала дах жылога дома. Па шчаслівай выпадковасці, усяго за некалькі хвілін гаспадыня разам са сваімі сабакамі пакінула будынак - гэта выратавала ім жыццё.

На кадрах відаць, як аўтамабіль апынуўся ўнутры дома, захраснуў паміж столлю і падлогай. Паліцыя расследуе прычыны аварыі, а відавочцы называюць здарэнне "цудам без наступстваў".

