У Кіева заканчваюцца грошы для выплаты вайскоўцам - заявіла дэпутат Вярхоўнай рады
Украіну раздзіраюць унутраныя праблемы. У Кіева заканчваюцца грошы для выплаты вайскоўцам. Фінансаў хопіць толькі да 1 лістапада. Пра гэта заявіла дэпутат Вярхоўнай рады і кіраўнік бюджэтнага камітэта Раксалана Підласа.
Паводле яе слоў, Кіеў цалкам вычарпаў уласныя рэсурсы для фінансавання ваенных патрэб. І нават калі скараціць сацыяльныя выдаткі, выправіць сітуацыю не атрымаецца.
Аб прычынах такога стану спраў можна меркаваць па звестках антыкарупцыйнага бюро, таго самага, дзейнасць якога спрабаваў раней абмежаваць Зяленскі. Дырэктар НАБУ ацаніў патэнцыяльны памер урону ад карупцыі ў сферы абароны больш як у 300 млн долараў.
Удакладняецца, што расследаванне яшчэ не завершана, сума страт можа змяніцца. Але нават зараз большасць грамадзян Украіны ўпэўнена, што з лютага 2022 года карупцыя ў краіне толькі вырасла. Такога меркавання прытрымліваецца 71 % апытаных.