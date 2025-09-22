3.64 BYN
У Літве 620 тыс. чалавек жывуць за рысай беднасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сітуацыя ў Літве незайздросная - у краіне каля 620 тыс. чалавек (амаль кожны чацвёрты) жывуць за рысай абсалютнай беднасці. Улада тым часам дэманструе абыякавасць да праблем грамадзян і жыве раскошна.
У сацсетках разгараецца скандал - прэм'ер Інга Ругіненэ заўважана з сумачкай коштам 5 тыс. еўра. Дарэчы, гэта месячная зарплата чыноўніцы.
У 2024 годзе даход прэм'ер-міністра Літвы паднялі амаль на 2,5 тыс. еўра - з 2900 да 5300 еўра за месяц. Аднак для радавых грамадзян грошай у Вільнюса няма.