У Літве стартуюць вучэнні НАТА "Жалезны воўк"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
6 кастрычніка літаральна за 15 км ад беларускай мяжы стартуюць вучэнні сіл НАТА "Жалезны воўк".
Манеўры пройдуць на палігоне ў Пабрадэ, удзел прымуць 3 тыс. вайскоўцаў не толькі з Літвы, але і іншых краін Еўропы, у тым ліку Бельгіі, Чэхіі, Нарвегіі і Германіі. Будзе задзейнічана каля 650 адзінак ваеннай тэхнікі - танкі, баявыя машыны пяхоты, самаходныя артылерыйскія ўстаноўкі і бронетранспарцёры.
Падчас вучэнняў вайскоўцы адпрацуюць наступальныя і абарончыя дзеянні.