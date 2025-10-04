Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Літве стартуюць вучэнні НАТА "Жалезны воўк"

6 кастрычніка літаральна за 15 км ад беларускай мяжы стартуюць вучэнні сіл НАТА "Жалезны воўк".

Манеўры пройдуць на палігоне ў Пабрадэ, удзел прымуць 3 тыс. вайскоўцаў не толькі з Літвы, але і іншых краін Еўропы, у тым ліку Бельгіі, Чэхіі, Нарвегіі і Германіі. Будзе задзейнічана каля 650 адзінак ваеннай тэхнікі - танкі, баявыя машыны пяхоты, самаходныя артылерыйскія ўстаноўкі і бронетранспарцёры.

Падчас вучэнняў вайскоўцы адпрацуюць наступальныя і абарончыя дзеянні.

