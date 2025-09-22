3.63 BYN
У Нью-Ёрку адкрываецца тыдзень высокага ўзроўню 80-й сесіі Генасамблеі ААН
23 верасня ў Нью-Ёрку адкрыецца 4-я пленарная сустрэча юбілейнай сесіі Генеральнай Асамблеі ААН. Арганізацыя была створана роўна 80 гадоў таму ў якасці інструмента ўсталявання ўсеагульнага міру і ўзгаднення інтарэсаў усіх краін.
У штаб-кватэру арганізацыі з'язджаюцца палітыкі, запрошаныя на высокі форум. Усяго ў сесіі бяруць удзел 150 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, а таксама міністры замежных спраў.
Беларусь будзе прадстаўляць кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Максім Рыжанкоў, яго выступленне запланавана на 27 верасня. Чакаецца, што на сесіі Генасамблеі, якая завершыцца ў нядзелю, выступяць прадстаўнікі 193 дзяржаў. Галоўнымі тэмамі абмеркавання будзе прызнанне Палесціны, украінскі канфлікт, а таксама глабальныя кліматычныя праблемы. Закрануць і пытанне аб рэформе ААН. Сёлета бюджэт арганізацыі будзе ўрэзаны на паўмільярда долараў, што запатрабуе скарачэння персаналу на 15 %.