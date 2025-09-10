3.64 BYN
У Польшчы да 9 снежня ўводзяцца абмежаванні на палёты ўздоўж мяжы з Беларуссю і Украінай
Польшча да 9 снежня ўводзіць абмежаванні на палёты ўздоўж мяжы з Беларуссю і Украінай.
Варшава запрасіла экстраннае пасяджэнне Савета Бяспекі ААН у сувязі з налётам дронаў, якія трапілі ў паветраную прастору Польшчы. Паведамляецца таксама, што 11 верасня амерыканскі лідар Дональд Трамп правядзе тэлефонную размову з прэзідэнтам Польшчы Каралем Наўроцкім.
Паводле звестак Bloomberg, Польшча запрасіла ў саюзнікаў дадатковыя сістэмы СПА і сродкі барацьбы з дронамі. Ужо вядома, што Швецыя ў экстранным парадку накіруе ў краіну самалёты і сродкі СПА.
Акрамя таго, Чэхія выдзеліць для Польшчы тры верталёты падраздзялення спецыяльных аперацый.
Дарэчы, кіраўнік МЗС Польшчы пацвердзіў, што Беларусь загадзя папярэдзіла аб набліжэнні дронаў да паветранай прасторы краіны.
Усяго, паводле звестак польскага МУС, знойдзены абломкі 16 беспілотнікаў.