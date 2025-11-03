У Ташкенце стартуюць Дні культуры Беларусі

"Трэба прызнаць, што ўжо доўгі час не было нашых Дзён культуры тут. І хацелася б, каб гэта было рэгулярна. Так сама, як і ўзбекская культура каб была перыядычна прадстаўлена на нашай беларускай зямлі".

На думку пасла, грамадзяне дзвюх краін будуць вельмі рады, калі Дні культуры стануць штогадовай практыкай. Для гэтага трэба будзе выкарыстоўваць і рэгіянальныя пляцоўкі. "Нашы Дні культуры будуць праходзіць на дзвюх пляцоўках. Адкрыццё і асноўны гала-канцэрт у нас будзе ў Тэатры оперы і балета - гэта цэнтральная пляцоўка. На другі дзень мы паедзем у рэгіён, у Алмалык, і пакажам там наша сцэнічнае мастацтва, канцэртнае", - расказаў Аляксандр Агароднікаў.