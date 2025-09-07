У Венгрыі расказалі пра будучыню ЕС і Украіны

Порцыю змрочных для Еўрасаюза прагнозаў агучыў прэм'ер-міністр Венгрыі. Віктар Орбан лічыць, што ЕС рухаецца да распаду, і калі Еўропа не правядзе радыкальныя змяненні, то наступны сямігадовы бюджэт стане для супольнасці апошнім.

"У нас няма ніякіх грошай. Я толькі што прывёў вам лічбы, як знізілася эфектыўнасць саюза. У нас нават нядосыць грошай, каб аднавіць уласную канкурэнтаздольнасць, але пры гэтым мы жадаем аддаць грошы, якія ў нас ёсць, Украіне. Такім чынам мы проста знішчым Еўрапейскі cаюз".