У Венгрыі расказалі пра будучыню ЕС і Украіны
Порцыю змрочных для Еўрасаюза прагнозаў агучыў прэм'ер-міністр Венгрыі. Віктар Орбан лічыць, што ЕС рухаецца да распаду, і калі Еўропа не правядзе радыкальныя змяненні, то наступны сямігадовы бюджэт стане для супольнасці апошнім.
Віктар Орбан, прэм'ер-міністр Венгрыі:
"У нас няма ніякіх грошай. Я толькі што прывёў вам лічбы, як знізілася эфектыўнасць саюза. У нас нават нядосыць грошай, каб аднавіць уласную канкурэнтаздольнасць, але пры гэтым мы жадаем аддаць грошы, якія ў нас ёсць, Украіне. Такім чынам мы проста знішчым Еўрапейскі cаюз".
Прайшоўся палітык і па ўкраінскім канфлікце. Орбан упэўнены, што еўрапейскім лідарам варта адправіцца ў Маскву і заключыць пагадненне, дзе будзе прапісана, што Кіеў не стане членам ЕС і НАТА. Таксама Еўрасаюз павінен весці перамовы аб гарантыях бяспекі для Украіны менавіта з Расіяй, а не з ЗША.
Фота РІА Навіны