У выніку ДТЗ з аўтобусам у ЗША загінулі сама меней 4 чалавекі, у тым ліку дзіця
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У штаце Нью-Ёрк перавярнуўся турыстычны аўтобус, які вяртаўся з Ніягарскага вадаспаду. Ахвярамі ДТЗ сталі сама меней чатыры чалавекі, у тым ліку дзіця.
Усяго ў салоне было больш чым 50 чалавек - практычна ўсе выжыўшыя атрымалі траўмы той або іншай ступені цяжару. Паведамляецца, пры руху па міжштатнай магістралі аўтобус па невядомых прычынах страціў кіраванне і перакуліўся ў кювет. Паліцыя спрабуе разабрацца ў акалічнасцях ДТЗ.