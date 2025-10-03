3.69 BYN
Улады Грузіі аб'явілі аб мабілізацыі паліцыі ў сувязі з магчымымі беспарадкамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Улады Грузіі аб'явілі аб мабілізацыі паліцыі ў сувязі з магчымым абвастрэннем сітуацыі ўвечар 4 кастрычніка. На вуліцах Тбілісі прысутнічае спецназ, які займае ключавыя пазіцыі ў горадзе.
Апазіцыя прызначыла на вечар усеагульны збор сваіх прыхільнікаў. У сталіцу з'язджаюцца калоны аўтамабіляў, якія прывозяць тысячы актывістаў.
Між тым прэм'ер Кабахідзэ зазначае, што мэта такіх выступленняў - звяржэнне законнай улады і змяненне канстытуцыйнага ладу. Кіраўнік урада папярэджвае, што пакаранні за гвалтоўныя злачынствы будуць суровымі, бо размова ідзе пра ўмяшанне ў выбарчы працэс.
4 кастрычніка ў Грузіі праходзяць муніцыпальныя выбары. Зараз прагаласавала больш за 17 % грамадзян.