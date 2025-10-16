Урэгуляванне ўкраінскага канфлікту: Трамп сустрэнецца з Пуціным

Усе яны датычыліся перспектыў урэгулявання ўкраінскага канфлікту, а таксама перагаворных перспектыў у трохвугольніку "Вашынгтон - Масква - Кіеў".

Сустрэча Уладзіміра Пуціна і Дональда Трампа можа адбыцца на працягу 2 найбліжэйшых тыдняў. Месцам яе правядзення, папярэдне, вызначаны Будапешт. У Венгрыі ўсяляк вітаюць гэта рашэнне і нават пачалі ўжо рыхтавацца да прыбыцця высокіх гасцей.

Гаспадар Белага дома мяркуе, што ў пытанні ўрэгулявання канфлікту яго размова з расійскім лідарам дазволіла прасунуцца даволі далёка. Трамп абвясціў таксама, што абмяркоўваў з Пуціным магчымую перадачу ракет Tomahawk Украіне.

"Нам патрэбны Tomahawk. У Злучаных Штатаў іх шмат, але яны нам патрэбны. Мы не можам вычэрпваць іх запасы", - сказаў амерыканскі прэзідэнт.