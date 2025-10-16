3.73 BYN
2.95 BYN
3.43 BYN
Урэгуляванне ўкраінскага канфлікту: Трамп сустрэнецца з Пуціным
Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп пасля размовы з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным, якая адбылася напярэдадні, выступіў з шэрагам важных заяў.
Усе яны датычыліся перспектыў урэгулявання ўкраінскага канфлікту, а таксама перагаворных перспектыў у трохвугольніку "Вашынгтон - Масква - Кіеў".
Сустрэча Уладзіміра Пуціна і Дональда Трампа можа адбыцца на працягу 2 найбліжэйшых тыдняў. Месцам яе правядзення, папярэдне, вызначаны Будапешт. У Венгрыі ўсяляк вітаюць гэта рашэнне і нават пачалі ўжо рыхтавацца да прыбыцця высокіх гасцей.
Гаспадар Белага дома мяркуе, што ў пытанні ўрэгулявання канфлікту яго размова з расійскім лідарам дазволіла прасунуцца даволі далёка. Трамп абвясціў таксама, што абмяркоўваў з Пуціным магчымую перадачу ракет Tomahawk Украіне.
"Нам патрэбны Tomahawk. У Злучаных Штатаў іх шмат, але яны нам патрэбны. Мы не можам вычэрпваць іх запасы", - сказаў амерыканскі прэзідэнт.
З гэтых слоў можна зрабіць выснову, што ні пра якую перадачу крылатых ракет Украіне больш размовы няма.
Між тым напярэдадні ў Вашынгтон для перамоў з Трампам прыбыў Уладзімір Зяленскі. Як паведамляецца, ён спадзяецца атрымаць цвёрдае абяцанне аб перадачы Tomahawk, а ў абмен збіраецца даць амерыканцам абяцанне купляць у іх газ і нафту.
Як стала вядома, прэзідэнт ЗША сустрэне Уладзіміра Зяленскага ў Белым доме ў 20:00 17 кастрычніка, а праз дзве гадзіны адправіцца ў Фларыду, вынікае з раскладу амерыканскага лідара.