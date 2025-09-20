3.64 BYN
Узброеныя сілы Украіны атакавалі курортны раён Крыма
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Узброеныя сілы Украіны атакавалі курортную зону Крыма з дапамогай беспілотнікаў з фугаснымі боезарадамі. Пад удар у тым ліку трапілі санаторый "Фарос" і будынак школы. Тры чалавекі загінулі, пацярпелі 16.
Ударам украінскіх баевікоў поўнасю разбурана актавая зала навучальнай установы, пацярпела і бібліятэка. Школьнікаў перавялі на дыстанцыйнае навучанне. Таксама з-за падзення абломкаў збітага беспілотніка адбылося ўзгаранне сухой травы ў раёне Ялты.