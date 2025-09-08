3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Ваенных вучэнняў НАТА каля беларускіх межаў будзе яшчэ больш
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Расійска-беларускія вучэнні "Захад-2025" узбударажылі ўсходні фланг НАТА. У найбліжэйшыя дні еўрапейскія краіны рыхтуюцца да правядзення шэрагу ваенных вучэнняў.
12 верасня стартуюць манеўры Tarassis25, у якіх возьмуць удзел 10 дзяржаў альянсу. Ужо пачаўся рух войскаў у Польшчы: там праходзіць "Жалезны абаронца", у якім задзейнічаны 30 тыс. салдат. Адначасова Літва дае старт вучэнням "Удар маланкі", падчас якіх адпрацуе зладжанасць дзеянняў войскаў тэрытарыяльнай абароны.
Марафон армейскіх вучэнняў НАТА абяцае стаць бясконцым: у тую ж Літву ўжо дастаўлена каля тысячы адзінак нямецкай тэхнікі, якая будзе выкарыстоўвацца падчас манеўраў на тэрыторыі гэтай краіны.