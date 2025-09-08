Ваенных вучэнняў НАТА каля беларускіх межаў будзе яшчэ больш

12 верасня стартуюць манеўры Tarassis25, у якіх возьмуць удзел 10 дзяржаў альянсу. Ужо пачаўся рух войскаў у Польшчы: там праходзіць "Жалезны абаронца", у якім задзейнічаны 30 тыс. салдат. Адначасова Літва дае старт вучэнням "Удар маланкі", падчас якіх адпрацуе зладжанасць дзеянняў войскаў тэрытарыяльнай абароны.