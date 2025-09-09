3.69 BYN
Варожы крок - Польшча перакідае войскі на мяжу з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Польшча перакідае войскі на мяжу з Рэспублікай Беларусь пасля таго, як было абвешчана аб закрыцці пагранпераходаў, у тым ліку і на чыгунцы.
Польскі рэжым узмацняе мяжу нібы ў сувязі з вучэннямі "Захад - 2025". Раней прэм'ер Дональд Туск назваў гэтыя манеўры нібы трэніроўкай нападу на Польшчу.
Пры гэтым вучэнні ўжо перанесены ўглыб краіны. На ўсіх узроўнях адзначаецца, што гэта традыцыйныя планавыя мерапрыемствы, якія не накіраваны супраць каго-небудзь.