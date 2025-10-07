3.68 BYN
Варшава не выдасць Германіі падазронага ў падрыве "Паўночных патокаў"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Варшава адмаўляецца выдаваць Германіі ўкраінца, які падазраецца ў падрыве "Паўночных патокаў", пра гэта заявіў прэм'ер польскага рэжыму. Туск адзначыў, што гэта супярэчыць інтарэсам краіны.
Паводле яго слоў, Варшава дзейнічае ў рамках закона, але пры гэтым улічвае свае нацыянальныя інтарэсы, якія, як ён падкрэсліў, не супадаюць з інтарэсамі Германіі ў справе аб "Паўночных патоках".
Туск адзначыў, што справа мае не толькі юрыдычнае, але і палітычнае вымярэнне. Размова ідзе пра грамадзяніна Украіны, які на мінулым тыдні быў затрыманы польскімі спецслужбамі па запыце Германіі.