Варшава плануе збіваць дроны над Беларуссю і Украінай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чарговыя правакацыі з боку польскага рэжыму. Пасля крытычна невыгаднай для саміх жа палякаў блакіроўкі мяжы з Беларуссю Варшава зноў нагнятае сітуацыю. Зараз, здаецца, у бок прамога ваеннага ўмяшання.
Улады абмяркоўваюць папраўкі да закона, якія дазволяць збіваць дроны і ракеты яшчэ да перасячэння польскай мяжы, гэта значыць, на тэрыторыі Беларусі і Украіны. Прычым прымаць рашэнне яны хочуць без адабрэння НАТА. Пра гэта паведамляюць мясцовыя СМІ са спасылкай на даклад урадавай камісіі. Паралельна ў Варшаве абмяркоўваецца адмена крымінальнага праследавання палякаў, якія ваююць за УСУ. Апошнім часам складаецца ўражанне, што Варшава ўсвядомлена ўсё глыбей уцягваецца ў канфлікт, ад якога раней актыўна імкнулася дыстанцыравацца.