Войскі ЗША ні пры якіх акалічнасцях не будуць удзельнічаць у канфлікце ва Украіне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ЗША ні пры якіх акалічнасцях не задзейнічаюць свае войскі ў канфлікце ва Украіне. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Злучаных Штатаў, каменціруючы апошнія правакацыі НАТА пасля нібыта парушэнняў паветранай прасторы краін альянсу.
Скот Бесент адзначае, што ЗША не збіраюцца ўмешвацца ні ў якія ваенныя дзеянні або іншую сітуацыю, здольную прывесці да эскалацыі. Вашынгтон проста будзе прадаваць еўрапейскім краінам зброю, якую яны, калі пажадаюць, могуць перадаць кіеўскаму рэжыму.