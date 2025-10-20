Глядзець анлайнПраграма ТБ
Вучэнні АДКБ "Непарушнае братэрства-2025" і "Бар'ер-2025" праходзяць у Таджыкістане

У Таджыкістане працягваюцца манеўры "Непарушнае братэрства", якія ўключаюць і спецыяльныя вучэнні "Бар'ер".

21 кастрычніка ваенныя кантынгенты прыступілі да актыўных трэніровак. Адпрацоўваюцца эпізоды як з удзелам вайскоўцаў і спецпадраздзяленняў, так і розыгрышы з войскамі хімічнай абароны і медыкаў.

Але самым відовішчным абяцае стаць эпізод па штурме будынка. Яго будуць выконваць байцы Мінскага АМАП і ўнутраных войскаў Беларусі (падрабязнасці ў відэа).

