3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Вучэнні АДКБ "Непарушнае братэрства-2025" і "Бар'ер-2025" праходзяць у Таджыкістане
Аўтар:Юрый Шаўчук
У Таджыкістане працягваюцца манеўры "Непарушнае братэрства", якія ўключаюць і спецыяльныя вучэнні "Бар'ер".
21 кастрычніка ваенныя кантынгенты прыступілі да актыўных трэніровак. Адпрацоўваюцца эпізоды як з удзелам вайскоўцаў і спецпадраздзяленняў, так і розыгрышы з войскамі хімічнай абароны і медыкаў.
Але самым відовішчным абяцае стаць эпізод па штурме будынка. Яго будуць выконваць байцы Мінскага АМАП і ўнутраных войскаў Беларусі (падрабязнасці ў відэа).