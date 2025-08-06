Глядзець анлайнПраграма ТБ
Вулкан Ключаўская Сопка на Камчатцы выкінуў попел на вышыню 11,5 км

На Камчатцы фіксуюцца ўсё новыя афтэршокі моцнага землетрасення, якое здарылася на мінулым тыдні. Адбыўся новы штуршок магнітудай 5,7.

З-за сейсмічнай актыўнасці на Камчатцы пачалі вывяргацца 7 вулканаў, многя з якіх драмалі сотні гадоў. Ключаўская сопка літаральна фантануе лавай: языкі распаленай магмы выцягнуліся на адлегласць да 3 кіламетраў ад жарала, а попел выкідваецца на вышыню 11,5 кіламетра.

Рэгіянальныя ўлады ўвялі чырвоны код авіяцыйнай небяспекі. Самалётам катэгарычна забаранілі набліжацца да вулкана.