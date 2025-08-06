3.69 BYN
3.00 BYN
3.46 BYN
Вулкан Ключаўская Сопка на Камчатцы выкінуў попел на вышыню 11,5 км
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На Камчатцы фіксуюцца ўсё новыя афтэршокі моцнага землетрасення, якое здарылася на мінулым тыдні. Адбыўся новы штуршок магнітудай 5,7.
З-за сейсмічнай актыўнасці на Камчатцы пачалі вывяргацца 7 вулканаў, многя з якіх драмалі сотні гадоў. Ключаўская сопка літаральна фантануе лавай: языкі распаленай магмы выцягнуліся на адлегласць да 3 кіламетраў ад жарала, а попел выкідваецца на вышыню 11,5 кіламетра.
Рэгіянальныя ўлады ўвялі чырвоны код авіяцыйнай небяспекі. Самалётам катэгарычна забаранілі набліжацца да вулкана.