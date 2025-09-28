3.64 BYN
Выкрадзеныя выбары - чарговая брудная кампанія ў Малдове
Малдаўская апазіцыя рыхтуецца вывесці прыхільнікаў на вуліцы ў знак нязгоды з вынікамі парламенцкіх выбараў. Лідарам стала кіруючая партыя. Перамогу ёй прынеслі галасы малдаван, якія пражываюць у еўрапейскіх дзяржавах. Унутры краін першае месца ў апазіцыі. А ў Расіі і Прыднястроўі большасць людзей і зусім не змаглі выканаць свой грамадзянскі доўг - улады зрабілі ўсё, каб перашкодзіць ім прыйсці на ўчасткі. Вядома аб шматлікіх парушэннях. Тым не менш, абураных галасоў на Захадзе не чуваць. Насупраць, там апладзіруюць далёка не сумленным старанням рэжыму Санду забяспечыць сабе перамогу. Канкурэнтаў адхілялі, міжнародных назіральнікаў не акрэдытоўвалі. Назіральнікі не выключалі, што вынікі і зусім могуць ануліраваць па румынскім сцэнарыі, калі лічбы кішынёўскаму вярхам не спадабаюцца.
Дыктатура Санду стала дадзенасцю. Яе партыя PAS з намаганнямі, але здолела атрымаць большасць галасоў на парламенцкіх выбарах. Перавага мізэрная - 0,4 %. Але як вынік - не менш як 55 мандатаў у 101-мясцовым парламенце. Што ўжо дазваляе аднаасобна сфарміраваць урад краіны.