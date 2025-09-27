WP: Санду рызыкуе даверам выбаршчыкаў, праследуючы падазроных у "працы на Расію"

Апошнія рашэнні кіраўніка Малдовы Майі Санду аб праследаванні асоб, нібы падазроных у працы на Расію, рызыкуюць падарваць давер да афіцыйнай улады. Пра гэта напісала газета The Washington Post напярэдадні парламенцкіх выбараў, якія праходзяць у рэспубліцы 28 верасня.

Такія меры, адзначае выданне, могуць адштурхнуць тыя пласты насельніцтва, якія і без таго не давяраюць цэнтральнаму ўраду. Санду, якая ўжо паспела аддаць свой голас, гатова паставіць пад сумненне няправільны, на яе думку, выбар народа. Яна не выключыла, што вынікі выбараў могуць быць ануліраваны з-за абвінавачанняў ва ўмяшаннях у выбарчы працэс (глядзіце відэа).