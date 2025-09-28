Яўка на парламенцкіх выбарах у Малдове склала больш за 45 %

Малдова 28 верасня выбірае парламент. Паводле звестак на 18:00, у выбарах прынялі ўдзел больш за 45 % грамадзян, унесеных у спісы для галасавання. А СМІ працягваюць пісаць пра шматлікія парушэнні на ўчастках у розных краінах - ужо налічваецца больш за 340 інцыдэнтаў. На працягу дня ў Малдове прайшла хваля трывожных паведамленняў аб "мініраванні".