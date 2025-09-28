3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Яўка на парламенцкіх выбарах у Малдове склала больш за 45 %
Малдова 28 верасня выбірае парламент. Паводле звестак на 18:00, у выбарах прынялі ўдзел больш за 45 % грамадзян, унесеных у спісы для галасавання. А СМІ працягваюць пісаць пра шматлікія парушэнні на ўчастках у розных краінах - ужо налічваецца больш за 340 інцыдэнтаў. На працягу дня ў Малдове прайшла хваля трывожных паведамленняў аб "мініраванні".
Як паведамляе паліцыя, на 14 выбарчых участкаў, прызначаных для жыхароў Прыднястроўя, паступілі паведамленні аб нібыта закладзеных узрыўных прыстасаваннях. Зафіксаваны пагрозы "мініравання" мастоў цераз Днестр, па якіх выбаршчыкі павінны былі дабрацца да ўчасткаў. І як стала вядома, МЗС Прыднястроўя выказала пратэст, абвінаваціўшы Кішынёў у мэтанакіраваным недапушчэнні прыднястроўцаў да выбараў, і заклікала АБСЕ прыняць меры для забеспячэння правоў і свабод жыхароў непрызнанай рэспублікі.
Паведамляецца таксама, што ў Сербіі арыштаваны двое грамадзян па абвінавачанні ў падрыхтоўцы беспарадкаў у Малдове пасля выбараў. Па версіі следства, яны арганізавалі баявую падрыхтоўку для 150-170 грамадзян Малдовы і Румыніі.