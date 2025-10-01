3.66 BYN
2.98 BYN
3.50 BYN
Якія тэмы былі на парадку сустрэчы лідараў ЕС у Капенгагене?
Аўтар:Мікіта Махоткін
Сустрэча лідараў краін Еўрапейскага саюза ў Капенгагене - гэта свайго роду выпрабавальная страляніна. Біць прыцэльна плануюць 23 і 24 кастрычніка на саміце Еўрасаюза.
Зараз жа была нефармальная сустрэча, прыстрэлка да таго, каб зразумець, ці змогуць еўрапейскія краіны распачаць якія-небудзь дзеянні ў будучыні і наколькі непераадольная калізія і разбежка інтарэсаў.
Парадкам сустрэчы сталі тры пункты: ваенізацыя, націск на Расію, падтрымка Украіны. Адбыўся промах па ўсіх цэлях (больш падрабязна – глядзіце відэа).