З 12 кастрычніка для ўезду ў Латвію спатрэбіцца біяметрыя
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Важная інфармацыя для беларусаў, якія плануюць адправіцца ў Латвію - час праходжання мытні можа яшчэ больш зацягнуцца.
З 12 кастрычніка для ўезду ў прыбалтыйскую рэспубліку будзе неабходна біяметрыя. Ва ўсіх грамадзян трэціх краін, якія наведваюць Латвію, з гэтага часу будуць браць адпячаткі пальцаў і адлюстраванне твару, даныя з праязнога дакумента і даты паездак.
А з 10 красавіка 2026 года ў планах цалкам перайсці на электронную сістэму ўліку, адмовіўшыся ад звыклых штампаў уезду і выезду ў пашпартах.