З 15 кастрычніка Латвія робіць перасячэнне сваёй мяжы платным для жыхароў Расіі і Беларусі

З 15 кастрычніка на латвійскай мяжы ўезд на аўтамабілі з Расіі і Беларусі стане платным. Вадзіцелю неабходна будзе прайсці папярэднюю рэгістрацыю на сайце пагранічнай службы: жывая чарга знікне, а за права быць уключаным у чаргу электронную прыйдзецца заплаціць 9,30 еўра.

Такая электронная чарга з'яўляецца абавязковай для ўсіх без выключэння - пры рэгістрацыі трэба паказаць даныя пра машыну, вадзіцеля, пасажыраў і груз.

Разделы:

У свецеЕўропа