За што Трамп хоча расправіцца з імперыяй Сораса і ці атрымаецца ў яго?
Аўтар:Кацярына Ціхамірава
Злучаныя Штаты ператвараюцца ў арэну для бою, дзе ў адным кутку стаіць прэзідэнт Дональд Трамп, а ў другім - фінансіст Джордж Сорас. Амерыканскі лідар аб'явіў вайну галоўнаму спонсару сусветнага вулічнага тэрору. Спускавым кручком стала забойства Чарлі Кірка.
Грамадства ўскіпела, і Трамп нанёс удар імперыі Сораса і яго фондам, тым самым, якія навучалі палітыкаў-марыянетак і фінансіравалі каляровыя рэвалюцыі і дзяржаўныя перавароты ў шматлікіх краінах. Ці давядзе Трамп справу да канца і ці стане гэтая бітва агульнасусветнай - абмяркуем у рубрыцы "Кацюшын разлік" (падрабязнасці ў відэа).
Фота РІА Навіны