Закрыццё польскай мяжы пагражае спыненнем гандлю паміж ЕС і Кітаем
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Поўнае закрыццё мяжы Польшчы з Беларуссю пагражае спыненнем гандлю паміж ЕС і Кітаем. Пра гэта піша Politico.
Рашэнне варшаўскіх вярхоў закранула маршрут, па якім перавозіцца 90 % чыгуначных грузаў паміж Пекінам і Еўрасаюзам коштам больш чым 25 млрд еўра за год. Пры гэтым гандлёвы дэфіцыт у Польшчы ўжо складае 4 млрд долараў.
На гэтым фоне кіраўнік МУС краіны Кервіньскі выказаў надзею, што закрыццё мяжы з Беларуссю не прадоўжыцца доўга.
Па яго словах, пункты пропуску будуць замарожаны да таго часу, пакуль Варшава не пераканаецца ў адсутнасці пагрозы, якую звязваюць c вучэннямі "Захад-2025" (якія, між іншым, ужо завяршыліся).