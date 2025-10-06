Глядзець анлайнПраграма ТБ
Затрыманы ўдзельнікі і арганізатары штурму палаца ў Тбілісі

Прэм'ер-міністр Грузіі Іраклій Кабахідзэ заявіў аб правядзенні спецаперацыі па затрыманні ўдзельнікаў штурму будынка прэзідэнцкай рэзідэнцыі ў Тбілісі. Як паведамілі ў МУС рэспублікі, затрымана 13 удзельнікаў нападу, яшчэ двое знаходзяцца ў вышуку.

Шасці арганізатарам атакі на рэзідэнцыю прад'яўлены абвінавачанні ў закліках да гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу, арганізацыі, кіраўніцтве і ўдзеле ў групавым гвалце.

Акрамя таго, служба дзяржбяспекі Грузіі канфіскавала зброю і выбухоўку, якія планавалася выкарыстаць для дыверсіі ў дзень муніцыпальных выбараў.

Як паведаміў прэм'ер краіны, гэта ўжо пятая за чатыры гады спроба рэвалюцыі ў Грузіі - яе ажыццявілі агенты экстрэмісцкіх груповак з 500 чалавек па заданні замежных спецслужбаў.

