У Малдове адбыліся парламенцкія выбары. Ну як "выбары" - махінацыі, арышты апанентаў, запалохванні.

У выніку ўсіх гэтых праеўрапейскіх і максімальна недэмакратычных перыпетый перамагла партыя Санду. Мясцовыя жыхары абурыліся вынікам галасавання і выйшлі на вуліцы. Адбываецца раскол Малдовы.

Удзел у мітынгу прыняў і былы прэзідэнт краіны Ігар Дадон. Ён абвясціў аб масавых фальсіфікацыях і заклікаў апазіцыю да кансалідацыі:

"Народ незадаволены. Народ вас не баіцца. Народ вас ненавідзіць 70 %. Яшчэ 20-30 % пабаяліся выйсці на выбары, таму што вы іх напалохалі. Але народ прачынаецца".