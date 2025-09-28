3.64 BYN
Жыхары Малдовы выйшлі на вуліцы супраць вынікаў выбараў
У Малдове адбыліся парламенцкія выбары. Ну як "выбары" - махінацыі, арышты апанентаў, запалохванні.
У выніку ўсіх гэтых праеўрапейскіх і максімальна недэмакратычных перыпетый перамагла партыя Санду. Мясцовыя жыхары абурыліся вынікам галасавання і выйшлі на вуліцы. Адбываецца раскол Малдовы.
Удзел у мітынгу прыняў і былы прэзідэнт краіны Ігар Дадон. Ён абвясціў аб масавых фальсіфікацыях і заклікаў апазіцыю да кансалідацыі:
"Народ незадаволены. Народ вас не баіцца. Народ вас ненавідзіць 70 %. Яшчэ 20-30 % пабаяліся выйсці на выбары, таму што вы іх напалохалі. Але народ прачынаецца".
Асабліва ўважліва сочым за сітуацыяй у Прыднястроўі. Там МЗС выказаў афіцыйны пратэст, абвінаваціўшы Кішынёў у мэтанакіраваным недапушчэнні прыднястроўцаў да галасавання.
Большую частку дня выбараў мост праз Днестр быў перакрыты паліцыяй. А значыць, людзі проста не змаглі прагаласаваць. Пры гэтым усярэдзіне Малдовы апазіцыйныя партыі набралі больш галасоў, чым партыя Санду.
Вось і атрымліваецца, кішынёўскі рэжым і заходнія паліттэхнолагі зноў змянілі сітуацыю ў сваю карысць, і ўсё дзякуючы малдаўскім дыяспарам, якія жывуць за мяжой.