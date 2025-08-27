3.69 BYN
2.98 BYN
3.47 BYN
ЗША не падтрымалі заяву аб голадзе ў Газе
ЗША адзінымі з усіх 15 членаў Савета Бяспекі ААН не падтрымалі заяву аб голадзе ў Газе. Намеснік пастаяннага прадстаўніка Славеніі пры арганізацыі адзначыла - члены савета, якія далучыліся да заявы, заклікаюць Ізраіль зняць абмежаванні на пастаўкі гуманітарнай дапамогі ў Газу і спыніць аперацыю па захопе горада. Таксама члены Савета Бяспекі, за выключэннем ЗША, заклікалі да спынення агню ў Газе і вызвалення заложнікаў.
Канфлікт на Блізкім Усходзе набывае новыя рысы эскалацыі. Сірыйскія тэлеканалы паведамляюць аб высадцы ізраільскага дэсанта ў раёне Эль-Кісва на захадзе Дамаска. ЦАХАЛ нанёс як мінімум дзевяць авіяўдараў па вайсковых аб'ектах. Інфармацыя аб шкодзе не прыводзіцца. Раней Ізраіль атакаваў энергетычныя аб'екты ў еменскай сталіцы Сане.